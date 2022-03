Animation pour les scolaires : visite accompagnée des jardins de l’île Tatihou Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Animation pour les scolaires : visite accompagnée des jardins de l’île Tatihou Tatihou, 3 juin 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Animation pour les scolaires : visite accompagnée des jardins de l’île Tatihou

Tatihou, le vendredi 3 juin à 10:00

Après une petite déambulation dans les jardins de l’île, l’atelier est animé par un des jardiniers de Tatihou grâce à des « backgardens » inspirés des jardins japonais. Dans un cadre en bois rempli de sable, les participants utilisent des feuilles, galets, brindilles, mousses, ou coquillages et créent leur paysage. Ils exercent leur nez à reconnaître le parfum des plantes et s’amusent avec des jeux fabriqués avec du bois et des végétaux.

6€, 3.50€ (enfant)

Visite accompagnée des jardins et animation création de paysages dans des back-gardens. Tatihou Ile de Tatihou, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

