le vendredi 3 juin à Parc du château de Berles-Monchel

Sur le thème des animaux de nos campagnes, exposition de photos et diaporama présentés par leurs auteurs. Une découverte du parc du château inscrit au titre des Monuments Historiques complétera cette présenatation pour les scolaires. Organisé par l’association “Berles-Monchel, un parc, un château”.

Visite encadrée par les institutrices du RPI des Hauts-de-Scarpe (RPI 14)

