Prison médiévale, le vendredi 17 septembre à 09:00

Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour résoudre les énigmes autour du patrimoine !

120€ / classe.

Jeu de piste dans le centre-ville de Caudebec-en-Caux. Prison médiévale Angle rue de la Vicomté, rue du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:00:00

