Animation pour les enfants – Mercredi pour les tout petits

7 décembre 2022



2022-12-07 – 2022-12-07 EUR 0 0 Proposé par le Musée de Pontarlier.

Accompagnés de la vache Pâquerette, les enfants partent à la recherche de Bob le fermier. Ils seront aidés dans leur quête par tous les animaux du Musée.

Durée 30 à 40 min, Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte (maximum un adulte par enfant).

Réservation indispensable. dernière mise à jour : 2022-10-19 par

