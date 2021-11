Jussey Jussey 70500, Jussey Animation pour les enfants autour du Petit Chaperon Rouge Jussey Jussey Catégories d’évènement: 70500

Jussey

Animation pour les enfants autour du Petit Chaperon Rouge Jussey, 5 novembre 2021, Jussey. Animation pour les enfants autour du Petit Chaperon Rouge Pré Jean Roche Médiathèque Jussey

2021-11-05 – 2021-11-05 Pré Jean Roche Médiathèque

Jussey 70500 Jussey EUR Le RPAM des Hauts du Val de Saône organise en partenariat avec la Médiathèque de Jussey des Kamishibais sur le thème du Petit Chaperon Rouge, le vendredi 5 novembre à 10h.

Animation ouverte aux enfants de 0 à 4 ans accompagnes d un adulte.

Sur inscription uniquement. Pré Jean Roche Médiathèque Jussey

