Haut-Rhin Matinées exclusivement réservées aux petits oursons de 3 à 5 ans et à leurs parents, sur l’ensemble de la glace, avec un atelier maquillage ainsi qu’une initiation au patinage avec le Club d’Enseignement du Patinage Artistique de Colmar (CEPARC) pour celles et ceux qui le souhaitent ! Durant les glaçons des oursons, les parents peuvent monter en chaussure sur la glace.

L’accès en bord de piste est exceptionnellement autorisé en chaussure.

Des patins deux lames permettront aux enfants de monter sur la glace pour plus de stabilité (pointures 25 et 26).

Sous la responsabilité des parents, les enfants peuvent également accéder à la patinoire en chaussure, assis sur les petites chaises mises à disposition afin d'être poussés.

