Animation poterie au Château de Montaner

2022-08-11 10:00:00 – 2022-08-18 12:30:00 Du 11 au 14 août : le potier aux mains expertes de Lou Toupié manie son tour à bâton et la tournette du Moyen Age comme personne. Sa compagne vous initie quant à elle à la fabrication de carreaux médiévaux et de « mounaques » (poupées de chiffon) pour les plus jeunes. Du 15 au 18 août : avec patience et sourire, Nadine St Martin modèle et tourne l’argile sur son tour à pied. Prenez le temps de travailler à ses côtés, satisfaction assurée ! dernière mise à jour : 2022-07-07 par

