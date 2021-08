Brive-la-Gaillarde Centre d'études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, Corrèze Animation “Portrait des années 1940” Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

### Animation “Portrait des années 1940” par l’atelier photographique du centre culturel de Brive. N’hésitez pas et replongez dans les années 1940 ! Les photographes du Centre Culturel de Brive sont là pour vous immortaliser en tenue d’époque. Repartez de votre visite au musée Michelet avec votre portrait des années 1940, tenant une Sten ou à bicyclette devant les affiches de propagande d’époque. Voyage dans le temps garanti !

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

