Pontarlier Doubs EUR 2.5 2.5 Organisé par la Piscine Municipale Georges Cuinet.

Animation aquatique sur le thème de Koh-Lanta, destinée aux 12-17 ans. Les équipes composées de 4 aventuriers doivent s’affronter dans différentes épreuves comme le hockey subaquatique collectif, opération paddle, le radeau. Il faudra faire preuve d’agilité et de stratégie pour remporter le totem.

Inscriptions à la piscine ou par mail. piscine.municipale@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 23 http://www.ville-pontarlier.fr/ Organisé par la Piscine Municipale Georges Cuinet.

