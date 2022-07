Animation « Pollinisateurs sauvages des Hautes-Vosges »

Animation « Pollinisateurs sauvages des Hautes-Vosges », 6 août 2022, . Animation « Pollinisateurs sauvages des Hautes-Vosges »



Les insectes pollinisateurs sauvages ont un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes naturels. Qui sont ces pollinisateurs ? Quelles actions mener pour les préserver ? 14h : Bourdonnons ensemble. Parmi les pollinisateurs sauvages, différentes espèces de bourdons sont représentés. Éclipsés par l'abeille domestique, ils restent cependant peu connus surtout sur les hautes-chaumes. Partons à leur découverte. En salle et sur le terrain. Avec Arnaud Lestage et Anne Vallette, entomologues du Groupe Bourdons Grand-Est. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous équiper de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables, sans oublier les protections contre le soleil…

