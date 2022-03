Animation “Poissons : la faune piscicole de Josselin” Josselin, 11 mars 2022, Josselin.

Animation “Poissons : la faune piscicole de Josselin” Josselin

2022-03-11 – 2022-03-11

Josselin Morbihan Josselin

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Josselin, la Mairie organise avec l’association Bretagne vivante une animation sur les Poissons et les cours d’eau Josselinais, animée par Pierre-Marie CHAPON, spécialiste des poissons et de la faune aquatique, et en présence de Thomas PRIGENT, Président de l’AAPPMA L’Hameçon Josselinais.

L’animation, ouverte à tous sur pass sanitaire, permettra d’en savoir plus sur l’habitat et l’écologie des cours d’eau, leur rôle pour les espèces aquatiques et la biologie de la faune piscicole.

+33 2 97 22 24 17

Josselin

