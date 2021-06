La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Animation plancton La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Animation plancton La Forêt-Fouesnant, 25 août 2021-25 août 2021, La Forêt-Fouesnant. Animation plancton 2021-08-25 – 2021-08-25 Port-La-Forêt Ilot Skoën

La Forêt-Fouesnant Finistère Animation sur le plancton :

« Préserver la diversité du plancton d’aujourd’hui, c’est sauver pour demain la respiration des océans, c’est participer à l’équilibre des échanges gazeux mer-atmosphère, c’est préparer les ressources alimentaires pour l’humanité. » – Pierre Mollo – « A la découverte une goutte d’eau de mer »

Définition et observation du plancton au microscope. « Quels sont les pouvoirs de cette goutte d’eau de mer »

Présentation du rôle du plancton, des menaces qui règnent sur le plancton, des gestes à adopter pour protéger le plancton. Durée : 1h30

RDV : Kiosque de l’Ilot Skoën, Port-La-Forêt

Nombre de personnes : 10 max – Conseillé à partir de 6 ans

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Port-La-Forêt Ilot Skoën Ville La Forêt-Fouesnant lieuville 47.89929#-3.97317