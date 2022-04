Animation Place Jacques Fébvrier centre de la Petite Enfance Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Animation Place Jacques Fébvrier centre de la Petite Enfance, 30 avril 2022, Lille. Animation Place Jacques Fébvrier

centre de la Petite Enfance, le samedi 30 avril à 08:00

Venez découvrir les nouveaux visages de la place ! Pour fêter leur arrivée, ils vous ont concocté avec les anciens un programme festif et artistique : ateliers créatifs, jeux ainsi que des ateliers DIY le tout en musique ! De 14h à 16h : atelier découverte de la reliure par Les Pinatas ? 16h30 : Lecture poétique et musicale « Les lueurs » par le collectif Errances 15h : atelier « comment recycler vos vieux jeans ? » par Fou de coudre Inscriptions aux ateliers sur : [kfioravanti@lafabriquedesquartiers.fr](mailto:kfioravanti@lafabriquedesquartiers.fr)

Entrée libre

Le 30 avril aura lieu l’événement “Jacques,Jacques,Jacques” sur la place Jacques Febvrier. centre de la Petite Enfance place Jacques Fébvrier Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T08:00:00 2022-04-30T08:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu centre de la Petite Enfance Adresse place Jacques Fébvrier Ville Lille lieuville centre de la Petite Enfance Lille Departement Nord

centre de la Petite Enfance Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Animation Place Jacques Fébvrier centre de la Petite Enfance 2022-04-30 was last modified: by Animation Place Jacques Fébvrier centre de la Petite Enfance centre de la Petite Enfance 30 avril 2022 Centre de la Petite Enfance Lille lille

Lille Nord