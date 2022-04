ANIMATION PING PONG KIDS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

ANIMATION PING PONG KIDS Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins. ANIMATION PING PONG KIDS Salle polyvalente n°2 Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30 17:00:00 Salle polyvalente n°2 Avenue de la Guerche

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Découverte du tennis de table grâce à des ateliers thématiques.

Répartis par petits groupes, les enfants, en respectant l’âge, participent à chaque atelier : motricité, dosage, parcours ludiques.

Accueil des enfants en situation de handicap.

Inscription des enfants (nom, prénom, date de naissance, école) à partir de 4 ans par mail : pingsbtt@outlook.fr ou par téléphone au : 06 62 65 49 94. pingsbtt@outlook.fr +33 6 62 65 49 94 http://club.quomodo.com/stbrevintt

Répartis par petits groupes, les enfants, en respectant l’âge, participent à chaque atelier : motricité, dosage, parcours ludiques.

Accueil des enfants en situation de handicap.

Tous les participants sont récompensés. Inscription des enfants (nom, prénom, date de naissance, école) à partir de 4 ans par mail : pingsbtt@outlook.fr ou par téléphone au : 06 62 65 49 94. Salle polyvalente n°2 Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

