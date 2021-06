Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy ANIMATION PHILAPOSTEL WEEK-END JEAN LAMOUR Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Auteur des grilles de la Place Stanislas à NANCY. Jean LAMOUR est décédé en 1771. Il fut serrurier et ferronnier lorrain au service du roi de Pologne, Stanislas LESZCZYNSKI, duc de Lorraine. Pour fêter le 250ème anniversaire de son décès, « PHILAPOSTEL LORRAINE – club philatélique » organise les 19 et 20 juin 2021, Place Stanislas, un bureau postal temporaire en collaboration avec « DESTINATION NANCY ». Un timbre personnalisé, une carte postale, un collector prestige et un cachet postal seront proposés aux visiteurs et collectionneurs pour faire le souvenir de leur choix. contact@destination-nancy.com +33 3 83 35 80 10 https://visites.nancy-tourisme.fr/visites-thematiques/contes-et-legendes-de-nancy

