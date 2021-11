Paris Gare Paris Saint-Lazare Paris Animation Père Noël à Saint Lazare ! Gare Paris Saint-Lazare Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gare Paris Saint-Lazare, le mercredi 22 décembre à 16:00

Venez rencontrer le Père Noël en Gare de Paris Saint Lazare ! Il sera présent de 16h00 à 18h00 alors ne manquer pas ce rendez vous magique. À l’espace Gare Live devant la terrasse Burger King mais aussi en déambulation dans la gare ! Animation gratuite qui ravira petits et grands…

Gratuit

2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T18:00:00

