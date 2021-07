Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Animation pêche Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Animation pêche Sablons sur Huisne, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Sablons sur Huisne. Animation pêche 2021-07-16 – 2021-07-16 La Ballastière Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Initiation pêche au coup / feeder sur le plan d’eau de Condé sur Huisne vendredi 16 juillet le matin.

Pratique : animation gratuite réservée aux mineurs titulaires d’une carte de pêche annuelle 2021 – inscription obligatoire au près de la Fédération de Pêche de l’Orne au 07 84 38 76 97. dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT CdC Coeur du Perche

