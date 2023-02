Animation pêche : je pêche mon premier poisson Rue d’Avaugour Bourbriac Bourbriac Catégories d’Évènement: Bourbriac

2023-08-11 14:30:00 – 2023-08-11 16:30:00

Côtes dArmor Bourbriac Sortie de découverte de la pêche pour tous, accessible à partir de 3 ans. Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Matériel et droit de pêche inclus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (accompagnateur gratuit). L’inscription se fait auprès de la Maison Pêche et Nature. Rue d’Avaugour Etang des Forges Bourbriac

