Fontrailles Hautes-Pyrénées Fontrailles Pêche aux cyprinidés.

Inscriptions gratuites (permis de pêche obligatoire).

3 bons d’achat de 50€ à valoir à point vert de Trie au rayon pêche. Divers lots.

Présentation de pêche au fouet (mouche). +33 6 18 80 20 40

