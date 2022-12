Animation Pêche en Hiver Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Animation Pêche en Hiver Réservoir Etang Neuf Saint-Connan

2023-01-28 10:00:00 – 2023-01-28 17:00:00

Côtes-d’Armor Animation les 4 saisons du réservoir : Pêche en Hiver encadrée par l’AAPPMA du Léguer De 10h à 17h sur le réservoir mouche de l’Étang Neuf . Inscription obligatoire sur www.federationpeche22.fr ou au 02 96 68 15 40. Org. Fédé de Pêche 22 +33 2 96 68 15 40 Saint-Connan

