Il y aura 5 animateurs présents pour 10 participants Il s'agit d'une pêche d'initiation à la pêche au coup pour les enfants de 6 à 12 ans Une canne à pêche est fournie par enfant – les appâts sont fournis Il faut prévoir un chapeau et des lunettes de soleil – Un pull et un Kway si le temps est couvert Inscription à l'Office de tourisme à Munster Autorisation parentale obligatoire -Présence d'un parent adulte sur place. Initiation à la pêche pour les jeunes. Matériel fourni. +33 7 69 53 30 87

