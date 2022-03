Animation pêche au coup à Guipry-Messac Guipry-Messac, 25 mai 2022, Guipry-Messac.

Animation pêche au coup à Guipry-Messac Guipry-Messac

2022-05-25 – 2022-05-25

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac

Dans le cadre du partenariat entre la Maison du Tourisme et la Fédération de pêche d’Ille et Vilaine, une initiation à la technique de la pêche au coup est proposée et encadrée par Aurélien Lagarosse.

Rdv au quai des bateliers. Animation sur inscription, deux sessions 14h30 et 16h. 5€

Renseignements et inscription au près de la Maison du Tourisme

tourisme@guipry-messac.bzh +33 2 99 34 61 60

