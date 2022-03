Animation pastoralisme en Crau, de la steppe au mouton Saint-Martin-de-Crau, 15 avril 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Animation pastoralisme en Crau, de la steppe au mouton Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau

2022-04-15 10:00:00 – 2022-04-15 12:30:00 Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Avec la découverte de traces de bergeries dès le néolithique, ce sont plusieurs milliers d’années d’histoire qui lient les moutons aux Coussouls.

Entre Crau verte et Crau sèche, bergeries romaines et contemporaines, notre guide vous fera découvrir de façon ludique l’histoire du mouton dans la Crau et son rôle dans la préservation de ce paysage unique au monde.

Ateliers et observations naturalistes rythmeront cette visite sur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.



BONUS : Rencontre avec Eric Vallée, berger photographe avant le début de l’animation pour découvrir son exposition « Le temps d’une estive ».

À la découverte de l’histoire du pastoralisme en Crau.

