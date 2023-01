Animation Pass Culture « Vis mon job » Champagney Champagney Champagney Catégories d’Évènement: Champagney

Haute-Saône

Animation Pass Culture « Vis mon job » Champagney, 21 janvier 2023, Champagney Champagney. Animation Pass Culture « Vis mon job » Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney Haute-Saône

2023-01-21 13:30:00 – 2023-01-21 17:30:00 Champagney

Haute-Saône Champagney À l’occasion des journées Animation Pass Culture « Vis mon job », la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme organise une après-midi spéciale pour découvrir les différentes facettes des métiers du patrimoine.

Lors d’une visite, le samedi 21 janvier de 13h30 à 17h30, Élodie vous parlera de son métier et répondra à vos questions. Sur réservation au 03 84 23 25 45 ou

pour les détenteurs du Pass: https://passculture.app/offre/79160595 negritude.cpy70@wanadoo.fr +33 3 84 23 25 45 Champagney

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme Champagney Haute-Saône Ville Champagney Champagney lieuville Champagney Departement Haute-Saône

Champagney Champagney Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney-champagney/

Animation Pass Culture « Vis mon job » Champagney 2023-01-21 was last modified: by Animation Pass Culture « Vis mon job » Champagney Champagney 21 janvier 2023 Champagney Champagney, Haute-Saône Haute-Saône Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme Champagney Haute-Saône

Champagney Champagney Haute-Saône