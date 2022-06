Animation Parents et enfants « Ville et colombages »

2022-08-14 16:30:00 – 2022-08-14 EUR Animation « Ville et colombages » Parents et enfants à partir de 7 ans

Découvrez les belles maisons à colombage de Bouxwiller en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les secrets de ces anciennes bâtisses. Travaillez votre sens de l’observation et vos talents de dessinateur à travers les activités qui vous seront proposées. Tarif : 5€ pour les adultes et gratuits pour les enfants

Durée : 1h30

Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Départ : Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller
dernière mise à jour : 2022-06-23

