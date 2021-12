Lille Crèche associative Boules de gomme Lille, Nord Animation parents/enfants à la crèche avec des tapis de lecture et des livres à chanter Crèche associative Boules de gomme Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Animation parents/enfants à la crèche avec des tapis de lecture et des livres à chanter Crèche associative Boules de gomme, 20 janvier 2022, Lille. Animation parents/enfants à la crèche avec des tapis de lecture et des livres à chanter

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Crèche associative Boules de gomme

Pendant les Nuits de la lecture la créche Boule de Gomme (Réseau Acepp) organise des temps parents enfants en pyjamas avec des tapis de lecture, des livres à chanter, et propose des prêts de livres aux familles. Des parents participent aussi.

Respects de mesures sanitaires

Matiinées pyjama pour les parents et les enfants de la crèche Boule de Gommes Crèche associative Boules de gomme 58 rue de Cambrai 59033 Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:00:00 2022-01-20T09:00:00;2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T09:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Crèche associative Boules de gomme Adresse 58 rue de Cambrai 59033 Lille Ville Lille lieuville Crèche associative Boules de gomme Lille