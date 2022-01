Animation parent/enfant : Hôtel à insectes Donné lors de la réservation Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Animation parent/enfant : Hôtel à insectes
26 mars 2022, Poitiers.

du samedi 26 mars au mercredi 30 mars

Venez aider les insectes à vivre, à se reproduire et à hiverner en leur construisant un hôtel. Celui-ci vous permettra d’observer les insectes qui travaillent et se reproduisent.

animation gratuite sur réservation (nombre de places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T16:00:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:00:00

