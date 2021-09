Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Animation par le Lion’s Club de Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Animation par le Lion's Club de Casteljaloux
Casteljaloux, 2 octobre 2021

Récolte de fond pour l'association Lames de Joie. Lames de Joie a pour vocation première de prêter des Lames de course en carbone aux enfants amputés de l'un ou de leurs deux membres inférieurs dans le but de leur permettre de pratiquer une activité sportives.

