ANIMATION PÂQUES CHASSE AUX OEUFS ET ENIGMES FAMILIALES Le Caylar, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs et Enigmes familiales au sein de plusieurs commerces partenaires du Caylar, qui permettra de gagner un trésor chocolaté ! Animation suivi d’un gouter proposé par l’ADLM et de diverses animations avant et après l’animation principale

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

88 Faubourg Saint-Martin

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie adlm34520@outlook.fr

