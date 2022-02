Animation – Pâques au musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Le MUDAAC invite les enfants et leurs parents à mener l’enquête en famille à l’occasion de Pâques. Cette année, Sherlock le Coq a perdu tous les œufs de sa basse-cour ! Aidez-le à les retrouver. Pour cela, Cracotte la Cocotte vous sera d’un grand secours. Cette poule savante vous aidera à retracer la journée de ce Coq bien étourdi. Pour participer à l’aventure, chaussez vos meilleures baskets, en n’oubliant pas votre petit panier de récolte.

Acquittement du billet d’entrée. Dès 5 ans. Sur réservation.

Le MUDAAC invite les enfants et leurs parents à mener l'enquête en famille à l'occasion de Pâques.

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00

