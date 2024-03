Animation : Pâques à travers l’Europe Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux, lundi 25 mars 2024.

Animation : Pâques à travers l’Europe Quizz et surprises chocolatées 25 – 29 mars Maison de Corentin Celton Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T17:00:00+01:00 – 2024-03-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T17:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Animation de Pâque à Corentin Celton

Quizz et surprises chocolatées

La maison de quartier de Corentin Celton vous invite à fêter Pâques et découvrir les traditions pascales de nos pays voisins.

Durant une semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars de 17h à 19h, venez à la maison de quartier, répondre à un quizz et tenter de gagner des surprises chocolatées.

Le tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le vendredi 29 mars à 18h30. Entrée gratuite et questionnaires pour toutes les tranches d’âge.

Maison de Corentin Celton 10 Rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

MaisondIssy MaisondeCorentinCelton

©ionana-motoc