Médiathèque Saint-Marceau, le mercredi 8 septembre à 14:30

Les fruits peuvent chanter ! Nos médiateurs numériques vous proposent un moment de divertissement pour petits et grands autour de l’application Makey Makey et de son kit. Vous pourrez même créer votre propre manette de jeu-vidéo avec des objets étonnants ! A partir de 8 ans. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Makey Makey Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans Loiret

