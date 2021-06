Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Animation numérique à distance : Terra Nil La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Animation numérique à distance : Terra Nil La Médiathèque, 12 juin 2021-12 juin 2021, Orléans. Animation numérique à distance : Terra Nil

le samedi 12 juin à 14:30

Nos médiateurs vous proposent deux animations numériques en lien étroit avec les ateliers participatifs qui se sont tenus dans le cadre des Assises de la transition écologique. A partir de 13 ans. Les animations sont diffusées en direct (live) sur notre chaîne [Twitch](https://www.twitch.tv/mediatheques_orleans) et disponibles à la consultation sur notre chaîne [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC9gEQpYd6IGDOAw9lZKUsOQ/videos). Terra Nil est un jeu de simulation / puzzle où l’on revitalise une planète polluée et irradiée. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T16:30:00

