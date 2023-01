Animation « Nuit d’encre » à la Médiathèque Tonneins Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Animation « Nuit d’encre » à la Médiathèque Tonneins, 3 février 2023, Tonneins . Animation « Nuit d’encre » à la Médiathèque Avenue François Mitterrand Médiathèque Tonneins Lot-et-Garonne Médiathèque Avenue François Mitterrand

2023-02-03 – 2023-02-03

Médiathèque Avenue François Mitterrand

Tonneins

Lot-et-Garonne EUR La Médiathèque propose un spectacle déambulatoire, nocturne, littéraire, original et burlesque dans la Bibliothèque.

– à partir de 10 ans (Enfants accompagnés d’adultes).

– Sur inscription – Places limitées. La Médiathèque propose un spectacle déambulatoire, nocturne, littéraire, original et burlesque dans la Bibliothèque- à partir de 10 ans +33 5 53 84 57 58 Médiathèque Médiathèque Tonneins

Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Tonneins Lot-et-Garonne Médiathèque Avenue François Mitterrand Ville Tonneins lieuville Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Animation « Nuit d’encre » à la Médiathèque Tonneins 2023-02-03 was last modified: by Animation « Nuit d’encre » à la Médiathèque Tonneins Tonneins 3 février 2023 Avenue François Mitterrand Médiathèque Tonneins Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne