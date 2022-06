ANIMATION « NON STOP » Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ANIMATION « NON STOP » Piriac-sur-Mer, 25 juin 2022, Piriac-sur-Mer. ANIMATION « NON STOP »

39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

2022-06-25 – 2022-06-25 Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Le Centre Aquatique du Pays Blanc vous a préparé des animations « non-stop » samedi 25 juin, de 9h00 à 18h30. Au programme : 9h00 à 9h45 : Cours Aquagym suivi d’un petit déjeuner

10h00 à 11h30 : Dernière séance bébé nageur

10h00 à 18h30 : Concours de distance

14h00 à 16h00 : Baptême de plongée ouvert à toutes et tous à partir de 8 ans, en partenariat avec le Club Nautique Turballais (Attention, une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs)

14h00 à 16h00 : Initiation aux gestes de premiers secours

15h00 à 15h30 et 16h00 à 16h30 : Découverte circuit training aquatique

