Animation Noël du Fablab Lapalisse Lapalisse Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Animation Noël du Fablab Lapalisse, 17 décembre 2022, Lapalisse Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse. Animation Noël du Fablab 26 Rue Winston Churchill Lapalisse Allier

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 Lapalisse

Allier Lapalisse Pour la dernière animation de l’année, nous vous proposons de monter et décorer votre ornement animal de Noël fablab.lapalisse@gmail.com +33 4 43 50 00 25 http://www.fablablapalisse.fr/ Lapalisse

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse 26 Rue Winston Churchill Lapalisse Allier Office de tourisme du pays de Lapalisse Ville Lapalisse Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse lieuville Lapalisse Departement Allier

Lapalisse Lapalisse Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse-office-de-tourisme-du-pays-de-lapalisse-lapalisse/

Animation Noël du Fablab Lapalisse 2022-12-17 was last modified: by Animation Noël du Fablab Lapalisse Lapalisse 17 décembre 2022 26 Rue Winston Churchill Lapalisse Allier Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse Allier Allier Lapalisse

Lapalisse Office de tourisme du pays de Lapalisse Lapalisse Allier