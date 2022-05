Animation nature “Trésors de la marée” Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime En se retirant la mer nous offre une multitude de trésors échoués. Venez les découvrir et les valoriser en créant des œuvres éphémères.

RDV à 13h30 parking de la plage.

