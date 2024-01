Animation Nature « Traces et indices » Etang du Puits Cerdon, samedi 3 février 2024.

par le Département du Loiret –

en partenariat avec Tony Chevalier, animateur indépendant

En février, le froid est installé mais les animaux de nos forêts restent actifs. Bien cachés, mammifères, oiseaux, amphibiens ou insectes font preuve d’une grande discrétion mais laissent des traces de leur passage. Partons sur la piste des animaux, à la recherche de nos petits voisins et devenez de véritables trappeurs à la découverte des empreintes, gratis et autres crottes. Une véritable chasse aux trésors pour petits et grands.

2-3Km 2h30 env.

Etang du Puits Etang du Puits, Cerdon Cerdon [{« type »: « email », « value »: « fermedesgrandesgorges@ecomail.fr »}]

