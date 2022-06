[Animation nature] Traces et indices de présence Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Nièvre Saint-Brisson EUR 0 Les traces et indices de présence : sur la piste des animaux de la forêt : empreintes, restes d’alimentations, fèces, découvrez qui se cache derrière ces indices…

De 10h à 12h

Km : environ 1 km

Lieu de rendez-vous donné au moment d’inscription

Inscriptions auprès du centre social de Lormes : 03 86 22 85 47

