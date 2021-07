Animation nature – Se perdre pour se retrouver, orientons-nous ! Dompierre-les-Tilleuls, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Dompierre-les-Tilleuls.

Animation nature – Se perdre pour se retrouver, orientons-nous ! 2021-07-29 – 2021-07-29

Dompierre-les-Tilleuls 25560 Dompierre-les-Tilleuls

0 EUR De 9h à 12h.

Proposé par Emmanuel Redoutay, animateur nature et guide de moyenne montagne.

Animation familiale et ludique pour se rendre autonome en parcourant la nature. L’animateur « perd » le groupe qui se repère à l’aide de cartes et boussoles…

3€/pers, gratuit (-12 ans)

Inscription obligatoire au Point I de Frasne.

dernière mise à jour : 2021-04-15 par