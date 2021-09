Animation nature : Rencontre avec la Dame grise Marzy, 21 novembre 2021, Marzy.

Animation nature : Rencontre avec la Dame grise 2021-11-21 – 2021-11-21

Marzy Nièvre

Depuis une dizaine d’années, le soleil se couche sur les rives de Loire et d’Allier et se réveille aux chants des grues cendrées.

Le département de la Nièvre est devenu une escale d’hivernage privilégiée pour les grues. Venues de Norvège, Suède, plusieurs centaines d’oiseaux stationnent à proximité de la Loire et de l’Allier.

Dans une ambiance hivernale, nous vous proposons d’observer ces oiseaux dans les prairies alluviales, d’apprendre à distinguer les jeunes des adultes.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par