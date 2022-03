Animation nature : Rapaces nocturnes Saint-Vigor-d’Ymonville, 5 mars 2022, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Animation nature : Rapaces nocturnes Saint-Vigor-d’Ymonville

2022-03-05 18:30:00 – 2022-03-05

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville

A la tombé de la nuit, alors que les oiseaux de jour gagnent leur lieu de repos, les oiseaux de nuit sortent de leur léthargie. Car chanter et chasser vont les occuper jusqu’à l’aube. Après avoir fait plus ample connaissance avec l’album de la famille des “rapaces nocturnes”, bien au chaud à la Maison de la Réserve, Mickaël vous conduira sur le terrain pour vivre de “chouettes” expériences naturalistes.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette.

A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds, des bottes et une lampe de poche.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

Saint-Vigor-d’Ymonville

