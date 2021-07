Butot Butot Butot, Seine-Maritime Animation Nature : Rallye de la forêt ! Butot Butot Catégories d’évènement: Butot

Seine-Maritime

Animation Nature : Rallye de la forêt ! Butot, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Butot. Animation Nature : Rallye de la forêt ! 2021-07-28 14:30:00 – 2021-07-28 16:30:00

Butot Seine-Maritime Butot Venez découvrir ce magnifique milieu naturel qu’est la forêt, maison des animaux sauvages grâce à des activités ludiques et familiales. Le principe est simple : avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage demandé… Trouvez 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ? Pas de soucis !

Dessiner une empreinte de sanglier ? Fastoche ! Dan l’esprit d’un jeu de l’oie grandeur nature, il faudra avancer tout en résolvant les énigmes rencontrées sur le chemin. Pour tout public (familles, enfants, adolescents). Venez découvrir ce magnifique milieu naturel qu’est la forêt, maison des animaux sauvages grâce à des activités ludiques et familiales. Le principe est simple : avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage demandé… Trouvez 4 éléments… tourime@plateaudecaux.fr +33 6 37 96 69 07 Venez découvrir ce magnifique milieu naturel qu’est la forêt, maison des animaux sauvages grâce à des activités ludiques et familiales. Le principe est simple : avancez sur notre plateau de jeu et effectuez le gage demandé… Trouvez 4 éléments naturels mangés par le chevreuil ? Pas de soucis !

Dessiner une empreinte de sanglier ? Fastoche ! Dan l’esprit d’un jeu de l’oie grandeur nature, il faudra avancer tout en résolvant les énigmes rencontrées sur le chemin. Pour tout public (familles, enfants, adolescents). dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Butot, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Butot Adresse Ville Butot lieuville 49.61536#1.02968

Évènements liés