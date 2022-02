Animation nature / Quand la nature raconte l’histoire Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Gramat Lot Après la visite de ce havre de paix que représente le Grand Couvent de Gramat, venez ressentir la spiritualité du lieu : au

coeur de l’arboretum du couvent, l’association Olterra vous propose une découverte de l’arbre «des racines à la cime».

En famille, seul ou entre amis, participez à cet atelier ludique et convivial, qui mêle activités sensorielles, découvertes

naturalistes et réalisations artistiques pour une approche originale de l’environnement. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 ©Grand couvent

