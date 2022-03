Animation nature pour les enfants Maison de la nature,Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

Animation nature pour les enfants

du mercredi 20 juillet au mercredi 10 août

Maison de la nature, Mantet

Si tu es courageux ou courageuse, que tu aimes la nature, les défis, t’amuser et passer un bon moment, rejoins-nous ! Animations orpganisées dan sle cadre du Festival nature des réserve naturelles catalanes : reserves-naturelles-catalanes.org

Inscription : 04 68 05 00 75

Ateliers découverte, balade, exploration

2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T17:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T17:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T17:00:00

