Arleuf Nièvre Arleuf EUR [Animation nature] Pas à pas Les traces et indices de présence: sur la piste des animaux de la forêt : empreintes, restes d’alimentations, fèces, qui se cache derrière ces indices… Animation payante

Tarif 4euros/personne et gratuit pour les moins de 8 ans

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Animation du pole éducation Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

