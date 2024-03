Animation nature Les odonates libellules et demoiselles Saintes, mercredi 29 mai 2024.

Animation nature Les odonates libellules et demoiselles Saintes Charente-Maritime

Dans un cadre paisible entre terre et eau, assistez au ballet subtil des libellules et demoiselles. Nous ferons un tour d’horizon du monde des odonates, pour aborder leur détermination, leur biologie et leur place essentielle dans les milieux aquatiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 13:30:00

fin : 2024-05-29 16:30:00

Parking de la Palu (RDV)

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Animation nature Les odonates libellules et demoiselles Saintes a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge