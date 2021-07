Animation nature : Les mares forestières « La mare de Faye » Saint-Éloi, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Éloi.

Mare de Faye Faye

Saint-Éloi Nièvre

5 EUR Les mares, véritables réservoirs de biodiversité,

restent relativement méconnues. Malgré les services qu’elles rendent à l’Homme comme l’épuration et le stockage de l’eau, Elles demeurent des milieux menacés : plus de 50 % des mares ont disparu depuis cinquante ans. Cette sortie sera l’occasion d’observer la flore et la faune typique des mares, savoir reconnaître les différentes espèces d’amphibiens du département. Prévoir des bottes et vêtement de pluie si besoin.

Rendez-vous parking de la salle des fêtes de Sauvigny-Les-Bois

Guidée par la MELA et proposée par l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours

Inscription jusqu’à 2 jours avant.

ot.stpierre-magnycours@orange.fr +33 3 86 37 21 25 https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.com/agenda/saison-estivale-de-l-office-visites/

