Vittefleur Seine-Maritime, Animation nature « les libellules » Vittefleur

Vittefleur

Animation nature « les libellules » Vittefleur, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vittefleur. Animation nature « les libellules » 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel

Vittefleur Seine-Maritime Vittefleur Venez découvrir les libellules du lac de Caniel avec Elise.

C’est la période des émergences, nous aurons donc peut être la chance de découvrir tous les stades de la vie de ces dragons volants. A partir de 6 ans.

A 10h, rdv devant les jeux pour enfants.

A 10h, rdv devant les jeux pour enfants.

Participation libre

Lieu Vittefleur Adresse Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Ville Vittefleur