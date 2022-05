Animation nature “les contes de l’herbe”

Animation nature “les contes de l’herbe”, 17 août 2022, . Animation nature “les contes de l’herbe”

2022-08-17 – 2022-08-17 Venez écouter les petits contes d’Elise. Accroupie dans l’herbe elle vous dévoilera l’histoire des criquets, vous expliquera comment reconnaître la pâquerette et pourquoi le plantain semble cousu.

De 17h à 18h30, RDV devant la salle Simone Veil. Animation gratuite. Venez écouter les petits contes d’Elise. Accroupie dans l’herbe elle vous dévoilera l’histoire des criquets, vous expliquera comment reconnaître la pâquerette et pourquoi le plantain semble cousu.

De 17h à 18h30, RDV devant la salle Simone Veil…. Venez écouter les petits contes d’Elise. Accroupie dans l’herbe elle vous dévoilera l’histoire des criquets, vous expliquera comment reconnaître la pâquerette et pourquoi le plantain semble cousu.

De 17h à 18h30, RDV devant la salle Simone Veil. Animation gratuite. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville